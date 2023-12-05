Скончался автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов

Она не стала говорить о причинах смерти мужа. Другие подробности не известны.

В советское время песня «Наша служба и опасна, и трудна», которая известна по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», стала неофициальным гимном милиции. Горохов записал ее в дуэте с Эдуардом Лабковским.

Его также можно услышать и в других известных кинокартинах и мультфильмах, таких как «Мэри Поппинс, до свидания», «Катерок», «Бременские музыканты».

Ранее скончался советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

