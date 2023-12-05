Скончался автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов
Российский поэт-песенник, автор композиции «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов ушел из жизни на 86-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его супругу, актрису Аду Шереметьеву.
Она не стала говорить о причинах смерти мужа. Другие подробности не известны.
В советское время песня «Наша служба и опасна, и трудна», которая известна по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», стала неофициальным гимном милиции. Горохов записал ее в дуэте с Эдуардом Лабковским.
Его также можно услышать и в других известных кинокартинах и мультфильмах, таких как «Мэри Поппинс, до свидания», «Катерок», «Бременские музыканты».
Ранее скончался советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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