«Какой будет главная линия?» Шнейдеров заинтересовался «Воландом»

Из трейлера нового фильма по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» не ясно, какую линию выбрал режиссер в качестве основной, и это вызывает интерес, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее стало известно о том, что картина «Воланд» режиссера Михаила Локшина выйдет в российский прокат 1 января 2023 года.