«Какой будет главная линия?» Шнейдеров заинтересовался «Воландом»

«Воланд» имеет шансы стать новой талантливой экранизацией романа Булгакова, однако до выхода картины судить о ней преждевременно, отметил кинокритик Шнейдеров.

Из трейлера нового фильма по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» не ясно, какую линию выбрал режиссер в качестве основной, и это вызывает интерес, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее стало известно о том, что картина «Воланд» режиссера Михаила Локшина выйдет в российский прокат 1 января 2023 года.

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«Прежде всего, ни одну книгу на экран перенести точно нельзя. Любой режиссер, сталкивающийся с экранизацией, решает, что в книге для него главное. По трейлеру судить о фильме невозможно. До России дошла американская практика, когда трейлер зачастую гораздо лучше, чем фильм, его делают по специальному заказу, в Америке даже вручают премию за лучший трейлер. Поэтому по трейлеру судить о фильме не хочу. Это великая книга, и мне тоже очень интересно, что выбрал Михаил Локшин в качестве главной линии своей картины. В спектакле МХТ имени Чехова главная линия спектакля - это свобода, а в фильме Владимира Бортко - практически чтение по ролям романа. В фильме Юрия Кары фантазия на злобу дня со всеми приключениями 90-х годов. Что будет сейчас - я думаю, надо дождаться 2023 года», - посоветовал критик.

Шнейдеров также оценил большое количество аллюзий на известные американские фильмы, которые зрители могли увидеть в трейлере, подчеркнув, что это вовсе необязательно свидетельствует о вторичности работы.

«У Тарантино все фильмы состоят из отсылок к кино прошлого, из виртуознейшим образом обработанных цитат. Надо дождаться картины. Да, это цитаты, да, цитаты видны. Все зависит от того, какой в них будет смысл, будет ли им найдено достойное применение, и так далее», - резюмировал он.

Еще летом стало известно, что главную роль в «Воланде» сыграет актер Аугуст Диль, известный по ролям фильмах «Молодой Карл Маркс», «Бесславные ублюдки» и «Тайная жизнь».

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ФОТО: Постер к фильму "Воланд"
ТЕГИ:ФильмДавид Шнейдеров
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