SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Екатериной Мизулиной

Исполнитель прокомментировал слухи о романе с Мизулиной. Дронов посоветовал «фантазировать дальше» тем, кто об этом говорит.

Певец отметил, что у него прекрасные отношения с Мизулиной.

«Это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», - сказал музыкант в беседе с NEWS.ru.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают певцами-патриотами SHAMANа, Олега Газманова и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, сообщает «Радиоточка НСН».

