SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Екатериной Мизулиной
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл подробности отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
Исполнитель прокомментировал слухи о романе с Мизулиной. Дронов посоветовал «фантазировать дальше» тем, кто об этом говорит.
Певец отметил, что у него прекрасные отношения с Мизулиной.
«Это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», - сказал музыкант в беседе с NEWS.ru.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают певцами-патриотами SHAMANа, Олега Газманова и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, сообщает «Радиоточка НСН».
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