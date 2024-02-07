Сериал по книге Корнея Чуковского «От двух до пяти» снимут на студии Горького
В Москве на киностудии имени Горького приступили к производству нового сериала по мотивам книги Корнея Чуковского «От двух до пяти», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
По словам генпродюсера киностудии имени Горького Лики Бланк, в новом проекте в главных ролях задействуют сразу три актера младше шести лет.
«Наша адаптация покажет, как живой детский язык может повлиять на жизнь современной семьи», – уточнила Бланк.
В настоящее время уже завершены съемки пилотного эпизода. По замыслу авторов сериал будет состоять из 20-минутных эпизодов. Каждая отдельная серия будет посвящена определенной теме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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