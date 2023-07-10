Сергей Жуков представит шоу «Чебурашка. Твой билет в детство» в Парке Горького

В Парке Горького 13 июля при поддержке «Яндекс Афиши» состоится презентация музыкально-циркового шоу «Чебурашка. Твой билет в детство». Представит выступление солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

Он является автором музыки для проекта, и считает, что это долгосрочный проект.

«Музыка для “Чебурашки” рождалась внутри моей семьи. Прихожу домой из студии и говорю: "Сегодня сочинял песню про Шапокляк”. И мы всей семьей слушаем, а потом каждый высказывает свое мнение и подсказывает», - рассказал Жуков.

Музыкант выразил надежду, что подобных шоу в России будет как можно больше, однако сегодня «Чебурашка» станет пока единственным в стране такого масштаба и качества.

Режиссером шоу стала лауреат «Золотой маски», «Чайки» и «Московских дебютов» Нина Чусова, постановщик – солист Cirque do Soleio Андрей Кольцов, хореограф – худрук шоу-билета Street Jazz Сергей Мандрик при участии студий-школ Аллы Духовой TODES.

