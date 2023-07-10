Сергей Жуков представит шоу «Чебурашка. Твой билет в детство» в Парке Горького
В Парке Горького 13 июля при поддержке «Яндекс Афиши» состоится презентация музыкально-циркового шоу «Чебурашка. Твой билет в детство». Представит выступление солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.
Он является автором музыки для проекта, и считает, что это долгосрочный проект.
«Музыка для “Чебурашки” рождалась внутри моей семьи. Прихожу домой из студии и говорю: "Сегодня сочинял песню про Шапокляк”. И мы всей семьей слушаем, а потом каждый высказывает свое мнение и подсказывает», - рассказал Жуков.
Музыкант выразил надежду, что подобных шоу в России будет как можно больше, однако сегодня «Чебурашка» станет пока единственным в стране такого масштаба и качества.
Режиссером шоу стала лауреат «Золотой маски», «Чайки» и «Московских дебютов» Нина Чусова, постановщик – солист Cirque do Soleio Андрей Кольцов, хореограф – худрук шоу-билета Street Jazz Сергей Мандрик при участии студий-школ Аллы Духовой TODES.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru