Седьмой сезон сериала «Черное зеркало» будет состоять из шести эпизодов

По данным онлайн-издания, в него войдут шесть новых эпизодов, а также продолжение эпизода «USS Callister» из четвертой части. Главная идея всего сезона заключается в исследовании влияния информационных технологий на жизнь человечества. При этом, большинство серий не будут связаны между собой каким-либо образом.

Ранее российский сериал «Лучше, чем люди» опередил «Черное зеркало» в рейтинге Netflix, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

