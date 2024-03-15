Седьмой сезон сериала «Черное зеркало» будет состоять из шести эпизодов
15 марта 202418:54
Седьмой сезон сериала «Черное зеркало» выйдет в 2025 году, сообщает Hypebeast.
По данным онлайн-издания, в него войдут шесть новых эпизодов, а также продолжение эпизода «USS Callister» из четвертой части. Главная идея всего сезона заключается в исследовании влияния информационных технологий на жизнь человечества. При этом, большинство серий не будут связаны между собой каким-либо образом.
Ранее российский сериал «Лучше, чем люди» опередил «Черное зеркало» в рейтинге Netflix, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru