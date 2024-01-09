Сборы в российском кинопрокате в праздники составили рекордные 5,7 млрд рублей

Кассовые сборы в российском кинопрокате с 1 по 8 января достигли рекордных 5,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах в кинозалах.

Комедия «Холоп-2» заработала 2 миллиарда рублей за шесть дней проката

По данным агентства, в период новогодних праздников годом ранее совокупные кассовые сборы составляли 4,4 млрд рублей и в денежном выражении соответствовали допандемийному показателю. Сборы в первые дни января в 2020-м и 2019-м держались на уровне 4,2 млрд рублей.

Отмечается, что в наступившем году кассовые сборы в праздничные дни составили 5 683 784 264 рублей. При этом 96% кассы (5 470 795 798 рублей) приходится на российские фильмы. Лидерами проката в новогодние праздники стали комедия «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко, музыкальный фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты», мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».

Ранее стало известно, что «Бременские музыканты» за четыре дня в прокате собрали более 1 млрд рублей, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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