Сайт Большого театра «упал» из-за желающих попасть на «Щелкунчика»

Во время старта продаж билетов на новогодние показы балета «Щелкунчик» сайт Большого театра «упал», сообщает «РЕН ТВ».

Женщина 59 часов стояла в очереди, чтобы сводить дочь на «Щелкунчика»

При попытке зайти на главную страницу, она долго загружалась или выдавала сообщение об ошибке. Позже он начал загружаться, однако раздел «Афиша и билеты» был недоступен.

Как сообщили в театре, перебои в работе ресурса возможны из-за большого количества посещений в связи с продажей билетов на представления балета «Щелкунчик».

Ранее два человека пострадали в давке при продаже билетов на «Щелкунчик», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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