Сайт Большого театра «упал» из-за желающих попасть на «Щелкунчика»
Во время старта продаж билетов на новогодние показы балета «Щелкунчик» сайт Большого театра «упал», сообщает «РЕН ТВ».
При попытке зайти на главную страницу, она долго загружалась или выдавала сообщение об ошибке. Позже он начал загружаться, однако раздел «Афиша и билеты» был недоступен.
Как сообщили в театре, перебои в работе ресурса возможны из-за большого количества посещений в связи с продажей билетов на представления балета «Щелкунчик».
Ранее два человека пострадали в давке при продаже билетов на «Щелкунчик», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru