Сайт Большого театра «упал» из-за желающих попасть на «Щелкунчика»

При попытке зайти на главную страницу, она долго загружалась или выдавала сообщение об ошибке. Позже он начал загружаться, однако раздел «Афиша и билеты» был недоступен.

Как сообщили в театре, перебои в работе ресурса возможны из-за большого количества посещений в связи с продажей билетов на представления балета «Щелкунчик».

Ранее два человека пострадали в давке при продаже билетов на «Щелкунчик», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

