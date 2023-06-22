Россия предложила Китаю создать евразийский аналог «Оскара»
Министр культуры РФ Ольга Любимова в своём Telegram-канале заявила о росте уровня культурного российско-китайского сотрудничества.
По её словам, Китай заинтересован в развитии культурного сотрудничества с Россией во всех сферах.
Она рассказала, что в Хэйхэ прошло 23-е заседание Подкомиссии по культуре Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, на котором Пекину предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию.
«Китай – одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе», - заключила Любимова.
Ранее режиссёр и сценарист, экс-член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель заявил, что России следует выдвинуть свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru