Россия предложила Китаю создать евразийский аналог «Оскара»

По её словам, Китай заинтересован в развитии культурного сотрудничества с Россией во всех сферах.

Она рассказала, что в Хэйхэ прошло 23-е заседание Подкомиссии по культуре Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, на котором Пекину предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию.

«Китай – одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе», - заключила Любимова.

Ранее режиссёр и сценарист, экс-член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель заявил, что России следует выдвинуть свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

