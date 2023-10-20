Российский режиссер получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе
Российский режиссер Татьяна Колганова получила приз как лучший режиссер за фильм «Синдром отложенного счастья» на первом международном кинофестивале в Душанбе «Тоджи Сомон».
«Мой дебютный фильм «Синдром отложенного счастья» победил в номинации Лучший режиссер!» - написала Колганова в своих соцсетях.
Режиссер выразила благодарность членам жюри фестиваля, а также всем причастным к созданию мелодрамы. Фильм рассказывает о женщине, работающей сиделкой. Главная героиня заводит новую подругу, а потом они вместе отправляются в приключения в поисках счастья.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фильм Александра Сокурова «Сказка», которому Минкультуры не выдало прокатное удостоверение, появится в онлайн-кинотеатрах через неделю, озвучит его сам Народный артист России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru