Российский мультфильм на YouTube набрал более 1,5 миллиардов просмотров
Просмотры всех серий мультфильма «Три кота» в русскоязычном сегменте YouTube превысили полтора миллиарда, информирует пресс-служба Минкультуры, при поддержке которого создан мультсериал.
«Мультфильм «Три кота» - это цикл истории о трех котятах: Компоте, Коржике и Карамельки. Они учатся преодолевать трудности с помощью собственной изобретательности и поддержки родных.
Первый показ состоялся в 2015 году. С тех пор отснято 156 эпизодов. Последние новинки еще не представлены аудитории.
«Три кота» переведен на 29 языков, его успешно демонстрируют в 150 странах. На создание мультсериала Минкульт выделил только в 2018 году 6,5 миллиона рублей.
Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.
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