Российский мультфильм на YouTube набрал более 1,5 миллиардов просмотров

Просмотры всех серий мультфильма «Три кота» в русскоязычном сегменте YouTube превысили полтора миллиарда, информирует пресс-служба Минкультуры, при поддержке которого создан мультсериал.

«Мультфильм «Три кота» - это цикл истории о трех котятах: Компоте, Коржике и Карамельки. Они учатся преодолевать трудности с помощью собственной изобретательности и поддержки родных.

Первый показ состоялся в 2015 году. С тех пор отснято 156 эпизодов. Последние новинки еще не представлены аудитории.

«Три кота» переведен на 29 языков, его успешно демонстрируют в 150 странах. На создание мультсериала Минкульт выделил только в 2018 году 6,5 миллиона рублей.

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.

