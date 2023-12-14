Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран

Популярность исполнителей из России в постсоветских странах вновь выросла после резкого снижения в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на данные музыкальных сервисов.

Как показал анализ хит-парадов Apple Music, девять из десяти самых прослушиваемых песен принадлежат российским музыкантам в России и Белоруссии, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении и Таджикистане. В Литве в этом году в топ вернулись двое отечественных музыкантов. В топе оказались хип-хоп-дуэт АИГЕЛ (песня из «Слово пацана»), группа «Моя Мишель» и певица Anna Asti.

Песню из «Слова пацана» изменили под стиль Цоя с помощью нейросети

Днем ранее стало известно, что поп-певица Anna Asti собрала 45 тысяч зрителей за три концерта на «Минск Арене» в Белоруссии. Так, певица побила рекорд среди артистов из стран СНГ. Отмечается, что на шоу был аншлаг.

Музыкальный критик Олег Кармунин ранее назвал музыку поп-певицы ANNA ASTI (Анны Асти) лечебной, а саму исполнительницу - феноменом современной музыки, передает «Радиоточка НСН». Он провел параллель между Асти и певицей Татьяной Булановой, которая, по его словам, своими песнями помогала женщинам в 90-е годы. Не зря у певицы «бешеные миллионы прослушиваний и куча фанатов», подчеркнул он.

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