Российские кинотеатры за новогодние праздники посетили 14,8 миллионов раз

Российские кинотеатры в период новогодних праздников посетили 14,8 миллионов раз, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Голикова: Сборы российских кинотеатров превысили 40 млрд рублей в 2023 году

По ее словам, 14,2 миллионов посещений приходились на российские фильмы.

Голикова подчеркнула, что доходы кинотеатров в эти новогодние праздники на 38% превысили доходы допандемийного 2020 года.

Ранее стало известно, что картина режиссера Клима Шипенко «Холоп 2» заработала в российских кинотеатрах уже более трех миллиардов рублей, отмечает RT.

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ФОТО: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
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