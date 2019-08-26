Российская «Ночь кино» бьёт рекорды посещаемости
Всероссийскую акцию «Ночь кино» 24 августа посетило рекордное количество киноманов. По информации Фонда кино цифра в этом году составила 860 тыс. человек.
Отмечается, что 2019 год также запомнится и большим количеством заявок от площадок для кинопоказа – уже на подготовительном этапе их число составляло 3,5 тыс. Лидерами по участию населения в акции стал Краснодарский край, Белгородская, Кемеровская, Саратовская и Свердловская области.
Всероссийская акция впервые прошла в 2016 году при поддержке Фонда кино и Министерства культуры России. «Ночь кино» включает в себя не только показ кинолент, но и концертные представления, вход, на которые бесплатный.
Сегодня на пресс-конференции НСН рассказали о работе по взысканию с американского актера Арнольда Шварценеггера и китайского актера Джеки Чана средств на сумму 216 млн рублей по иску управляющей компании «Русская фильм группа».
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