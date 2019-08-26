Российская «Ночь кино» бьёт рекорды посещаемости

Всероссийская акция впервые прошла в 2016 году при поддержке Фонда кино и Министерства культуры России. «Ночь кино» включает в себя не только показ кинолент, но и концертные представления, вход, на которые бесплатный.

Сегодня на пресс-конференции НСН рассказали о работе по взысканию с американского актера Арнольда Шварценеггера и китайского актера Джеки Чана средств на сумму 216 млн рублей по иску управляющей компании «Русская фильм группа».



