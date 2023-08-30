Роскино: Китайские фильмы могут восполнить дефицит на российском рынке
Китайское кино сможет восполнить дефицит, который возник на российском рынке после ухода западных кинокомпаний. Об этом сообщила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова в Пекине.
Она отметила, что качество китайского кинематографа возросло за последние несколько лет, а российские зрители испытывают к нему большой интерес. По словам Наумовой, среди россиян также есть запрос на современный кинематограф Африки, Индии и скандинавских стран.
Ранее гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН заявил, что из-за того, что закон о принудительном лицензировании кино из «недружественных» стран так и не был принят, кинотеатры находятся в катастрофическом положении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru