«Рок-хиты против кино»: Рынок симфонических шоу в России назвали перегретым
Будущее за масштабными шоу с сотнями музыкантов, а бесконечные сифмо-каверы, звучащие «с каждого угла», скоро наскучат россиянам, сказал в эфире НСН Александр Дулин.
Киноиндустрия является сегодня главным драйвером развития симфонической культуры, при этом рынок симфонических шоу в России сегодня перенасыщен, объяснил в интервью НСН арт-директор и художественный руководитель Imperial Orchestra Александр Дулин.
20 апреля в Москве представят обновленную версию симфонической панк-сказки «Король и Шут», над музыкой к которой работал именно этот оркестр.
«На данный момент Imperial является одним из самых больших симфонических оркестров России, который исполняет современную музыку, музыку из кинофильмов, компьютерных игр, аниме и рок-хиты. Этот пласт музыкальной культуры позволяет привлечь как можно более широкую аудиторию, в том числе молодую. 90% нашего репертуара - это саундтреки, это то, что производится здесь и сейчас. Киноиндустрия является основным заказчиком для композиторов, поэтому очень важно отслеживать все горячие новинки и исполнять произведения буквально из-под пера автора. Благодаря кино, современная музыка движется вперед и развивается. Если когда-то главным заказчиком был театр, то сегодня именно киноиндустрия ведет вперед симфоническую культуру, при этом изменяются и стилистика, и инструментарий. Если взять, например, даже последние саундтреки из фильма "Дюна", там огромное количество невероятных инструментов и синтетических звуков, передающих космос. Это всегда очень интересная и увлекательная работа и для композиторов, и для звукоинженеров», - сказал Дулин.
По его мнению, в России сейчас пик развития симфонических шоу, начало которому положил уход из нашей страны зарубежных музыкантов.
«Уход западных артистов с нашего музыкального концертного рынка образовал пустоту, которой необходимо было заполниться. Тут на помощь пришел жанр симфоническое шоу. При этом, на мой взгляд, сейчас произошло перенасыщение рынка. Абсолютно все маломальские оркестры, даже там, где собираются 5-10 музыкантов, называют себя симфоническим оркестром, делают каверы, - и вот, получается формат симфонического шоу, где есть немного света и популярные мелодии», - объяснил музыкант.
Дулин считает, что будущее за масштабными шоу.
«Я не уверен, что этот тренд будет сохраняться. Да, есть сейчас какой-то пик, но все-таки очень важно понимать, как это сделано, какое качество, зрителя не обмануть. Когда он приходит на большое симфоническое шоу с профессиональным светом, когда на сцене находятся 100, 120 ил 150 артистов, когда есть интересные технологические решения и это стадион, то, конечно, возникает совершенно другой уровень восприятия этого шоу. Это масштаб, эпичность, грандиозность, атмосфера. Я думаю, что вот именно такие проекты будут сохранять свою популярность на протяжении десятилетий. А остальные, наверное, постепенно закончатся, потому что рано или поздно зрителю просто надоест все время слышать любимую музыку в симфоническом варианте с каждого угла», - пояснил худрук Imperial Orchestra.
Он также назвал самой эффективной концепцию «фестивального оркестра».
«Imperial Orchestra является так называемым "фестивальным оркестром", это сборный коллектив. Эта концепция позволяет иметь в нашем составе одних из лучших музыкантов по всей России. Это музыканты различных театров, филармоний, лучших оркестров, мы привлекаем лауреатов конкурса Чайковского и других известных исполнителей. Таким образом сейчас в нашем составе насчитывается свыше 600 профессиональных артистов из разных городов. Конечно, основа это Санкт-Петербург и Москва, но при этом в каждом городе, где мы выступаем, мы привлекаем местных музыкантов, чтобы делиться опытом. Именно такая модель позволяет добиваться самого высокого качества в симфоническом исполнении, потому что все музыканты очень мотивированы и заряжены, они хотят делиться своими эмоциями, играть современную музыку. Классический репертуар иногда превращается в некую рутину, а здесь всегда новые лица», - заключил собеседник НСН.
Ранее Александр Дулин рассказал «Культурному гиду НСН» о музыкальных секретах симфонической панк-сказки «Король и Шут».
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