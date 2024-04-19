«Рок-хиты против кино»: Рынок симфонических шоу в России назвали перегретым

Киноиндустрия является сегодня главным драйвером развития симфонической культуры, при этом рынок симфонических шоу в России сегодня перенасыщен, объяснил в интервью НСН арт-директор и художественный руководитель Imperial Orchestra Александр Дулин.

20 апреля в Москве представят обновленную версию симфонической панк-сказки «Король и Шут», над музыкой к которой работал именно этот оркестр.