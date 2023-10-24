Роберт Плант впервые за 16 лет спел на концерте «Stairway To Heaven»
Бывший лидер легендарной британской рок-группы Led Zeppelin Роберт Плант исполнил на благотворительном шоу в Оксфордшире главный хит коллектива - «Stairway To Heaven». Запись выступления опубликована на YouTube.
Мероприятие было организовано экс-гитаристом группы Duran Duran Энди Тейлором для проекта The Cancer Platform - бесплатного ресурса для поддержки людей, страдающих раком.
Отмечается, что Плант исполнил «Stairway To Heaven» на публичном концерте впервые с 2007 года. Прежде он отказывался петь эту песню, объясняя своё нежелание тем, что она потеряла для него значение.
Ранее группа ДДТ выпустила цифровой релиз «Сборника песен №2», в который вошло 18 композиций, подготовленных для издания на виниле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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