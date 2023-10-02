Режиссер Ярмак рассказала, как менялся сценарий фильма «Неестественный отбор»

Татьяна Ярмак призналась, что изначально фильм рассказывал историю детей, которые страдают от пороков взрослых, теперь же картина поднимает еще более глобальные проблемы. 

Режиссер картины «Неестественный отбор» Татьяна Ярмак в пресс-центре НСН призналась, что сценарий фильма менялся в процессе съемок.

«Изначально мы хотели рассказать историю про детей, которые являются жертвами пороков взрослых, как меняется сознание ребенка в таком окружении. Сценарий был написан нелинейно, мы раскрывали персонажей через разные их истории. Потом все сильно поменялось, проект стал говорить в целом о пороках современного общества, о ценности человеческой жизни. Подготовка фильма совпала с событиями, которые происходят на мировой арене. Уже в процессе монтажа пришла мысль, которая говорит о том, насколько циничен стал мир, потому что жизнь одного человека уже ничего не значит. Фильм многогранный, затрагивает множество тем», - рассказала она.

5 октября в большой прокат выходит фильм «Неестественный отбор» о борьбе с властью и изжившими себя устоями. Картина расскажет историю мужчины, который решил в одиночку бороться с «меценатами — благотворителями», которые от безнаказанности начинают творить беззаконие.

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ФОТО: НСН
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