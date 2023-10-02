Режиссер Ярмак рассказала, как менялся сценарий фильма «Неестественный отбор»

Режиссер картины «Неестественный отбор» Татьяна Ярмак в пресс-центре НСН призналась, что сценарий фильма менялся в процессе съемок.

«Изначально мы хотели рассказать историю про детей, которые являются жертвами пороков взрослых, как меняется сознание ребенка в таком окружении. Сценарий был написан нелинейно, мы раскрывали персонажей через разные их истории. Потом все сильно поменялось, проект стал говорить в целом о пороках современного общества, о ценности человеческой жизни. Подготовка фильма совпала с событиями, которые происходят на мировой арене. Уже в процессе монтажа пришла мысль, которая говорит о том, насколько циничен стал мир, потому что жизнь одного человека уже ничего не значит. Фильм многогранный, затрагивает множество тем», - рассказала она.

5 октября в большой прокат выходит фильм «Неестественный отбор» о борьбе с властью и изжившими себя устоями. Картина расскажет историю мужчины, который решил в одиночку бороться с «меценатами — благотворителями», которые от безнаказанности начинают творить беззаконие.

