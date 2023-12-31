Режиссер Войтинский назвал сказочным год выхода «По щучьему велению»

Александр Войтинский рассказал в эфире НСН, что снял в 2023 году два фильма и превратился в «сказочника», что ему очень нравится.

Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН назвал очень плодотворным 2023 год, пожелав музыкантам звучать в унисон со временем.

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«Год выдался легким, потому что было много работы. Я перешел в категорию сказочников, мне это очень понравилось. Снял две картины, вторая сейчас монтируется, скоро начну снимать третью. Фильм «По щучьему велению» был очень хорошо принят, я очень рад и счастлив, вообще не ожидал. Так что в смысле работы у меня самые радужные эмоции», - сказал Войтинский.

Он пожелал в 2024 году «Нашему Радио» находить новых музыкантов, а слушателям – новых героев.

«Слушателям «Нашего Радио» я, прежде всего, хотел бы пожелать больше новой музыки. Надо развиваться, играть, слушать, петь, идти вперед, не останавливаться, слушать себя, слушать мир. Если ты музыкант, надо звучать в унисон с тем, что происходит вокруг, а если слушатель, - искать новых героев, новую музыку, не выключать радио и оставаться в наушниках», - заключил собеседник НСН, который также является сооснователем группы «Звери».

Фильм Войтинского «По щучьему велению» собрал в прокате более 2,3 млрд рублей и стал вторым самым кассовым релизом 2023 года после «Чебурашки».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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