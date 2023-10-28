Режиссер «Джона Уика» снимет ремейк «Горца» с Генри Кавиллом

По данным издания, главную роль сыграет актер Генри Кавилл, изестный своими ролями в "Супермене", "Министерстве неджентельменской войны" и других.

Отмечается, что бюджет картины может перевалить за 100 миллионов долларов. Сам режиссер описал задумку фильма как "Джон Уик с мечами". Сценаристом стал Майкл Финч, который писал сценарии для "Джон Уик 4" и "Наёмника".



Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. приостановила производство киносерии «Фантастические твари» — приквелов фильмов «Гарри Поттер» по произведениям Джоан Роулинг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

