Режиссер «Джона Уика» снимет ремейк «Горца» с Генри Кавиллом
Режиссер "Джона Уика" Чад Стахелски снимет ремейк "Горца", пишет Deadline.
По данным издания, главную роль сыграет актер Генри Кавилл, изестный своими ролями в "Супермене", "Министерстве неджентельменской войны" и других.
Отмечается, что бюджет картины может перевалить за 100 миллионов долларов. Сам режиссер описал задумку фильма как "Джон Уик с мечами". Сценаристом стал Майкл Финч, который писал сценарии для "Джон Уик 4" и "Наёмника".
Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. приостановила производство киносерии «Фантастические твари» — приквелов фильмов «Гарри Поттер» по произведениям Джоан Роулинг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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