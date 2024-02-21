Расторгуев исполнит на юбилейном концерте песню репера ST

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев репетирует песню рэпера ST «Дай ему сил», он планирует ее исполнить на своем юбилейном концерте. Об этом пишет Telegram-канал «Известий».

Состоялся релиз новой песни рэпера ST «Дай ему сил»

ST ранее спел свою новую песню перед военнослужащими Росгвардии на линии фронта. Впоследствии был запущен флешмоб, исполняя эту песню под гитару на разных точках фронта.

Ранее россияне включили певцов SHAMAN, Газманова и Расторгуева в топ-5 музыкантов-патриотов, следует из опроса ВЦИОМ.

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ФОТО: РИА Новости
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