Расторгуев исполнит на юбилейном концерте песню репера ST

ST ранее спел свою новую песню перед военнослужащими Росгвардии на линии фронта. Впоследствии был запущен флешмоб, исполняя эту песню под гитару на разных точках фронта.

Ранее россияне включили певцов SHAMAN, Газманова и Расторгуева в топ-5 музыкантов-патриотов, следует из опроса ВЦИОМ.

