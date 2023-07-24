Радио JAZZ представит программу музыкальных фильмов в сети Москино

Программа музыкальных фильмов «Весь этот джаз» стартует 29 июля в кинотеатрах «Москино Космос» и «Москино Сокольники». Показы организованы совместно с Радио JAZZ и продлятся до 23 августа. Зрителей ждут яркие киноистории от именитых мастеров кинематографа — Карена Шахназарова, Дэмьена Шазелла, Жан-Пьера Жене.

Особенностью всех фильмов станет тема любви к музыке, пронизанная страстью к жизни. Откроет программу в летнем кинотеатре Москино Космос 29 июля прославленная картина Шахназарова «Мы из джаза». Ещё один сеанс запланирован на 2 августа.

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Оскароносный фильм «Одержимость» франко-американского режиссёра Демиена Шаззела будет представлен 5 и 9 августа в кинотеатре «Космос» и летнем зале сети в Сокольниках соответственно. Его же музыкальный романтический комедийно-драматический фильм «Ла-Ла Ленд» можно будет посмотреть на этих площадках 12 и 16 числа.

Картину Жан-Пьера Жене «Амели» 19 августа демонстрирует кинотеатр «Москино Космос». Все сеансы в этом кинозале пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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Фото: t.me/govoritmoskino
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