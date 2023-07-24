Радио JAZZ представит программу музыкальных фильмов в сети Москино

Программа музыкальных фильмов «Весь этот джаз» стартует 29 июля в кинотеатрах «Москино Космос» и «Москино Сокольники». Показы организованы совместно с Радио JAZZ и продлятся до 23 августа. Зрителей ждут яркие киноистории от именитых мастеров кинематографа — Карена Шахназарова, Дэмьена Шазелла, Жан-Пьера Жене.

Особенностью всех фильмов станет тема любви к музыке, пронизанная страстью к жизни. Откроет программу в летнем кинотеатре Москино Космос 29 июля прославленная картина Шахназарова «Мы из джаза». Ещё один сеанс запланирован на 2 августа.