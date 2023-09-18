Радио JAZZ открывает прием заявок на премию «Все цвета джаза»

Впервые награждение состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей. Среди них Леонид Агутин, Игорь Бутман, Лариса Долина, Валерий Сюткин и Сергей Мазаев, группа А’СТУДИО, певец Александр Панайотов и многие другие.

Прием заявок завершится 13 октября в 17:00.

Всех участников ждет открытое голосование на сайте радиостанции JAZZ 89.1 FM. Главные джазовые имена страны 2023 года станут известны с 20 по 26 ноября в эфире Радио JAZZ 89.1 FM. Победителя в каждой номинации будут объявлять ежедневно. Главным событием станет имя лучшего в номинации «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

28 ноября состоится церемония награждения победителей, которая пройдет в зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» (Цветной бульвар 15с1, 7 этаж).

Подать заявку можно на сайте www.radiojazzfm.ru в разделе премии.

