Путин заявил, что России нужен прорыв в культурной сфере

Он отметил, что суверенитет государства, а также укрепление его роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях. Путин также подчеркнул важность того, чтобы взять все лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру, по определению, невозможно, передает «Радиоточка НСН».

