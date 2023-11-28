Путин заявил, что России нужен прорыв в культурной сфере
России нужно добиваться культурного прорыва, используя опыт прошлых поколений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что суверенитет государства, а также укрепление его роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях. Путин также подчеркнул важность того, чтобы взять все лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования.
Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру, по определению, невозможно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru