Путин заявил, что России нужен прорыв в культурной сфере

России нужно добиваться культурного прорыва, используя опыт прошлых поколений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Директор Пушкинского музея: Отмена российской культуры уходит в прошлое

Он отметил, что суверенитет государства, а также укрепление его роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях. Путин также подчеркнул важность того, чтобы взять все лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру, по определению, невозможно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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