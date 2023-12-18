Продюсер Пригожин предложил дать Урганту второй шанс

Пригожин отметил, что ошибиться может каждый человек. Необходимо дать Урганту второй шанс, полагает продюсер.

По его словам, телеведущий никогда не позволял себе антироссийских высказываний.

«Он не покрывал грязью нашу страну, как делали это некоторые негодяи, уехавшие из России. По крайней мере я такого не видел и не слышал», - добавил Пригожин.

Ранее Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала. Артист признался, что берется почти за любые предложения, напоминает «Радиоточка НСН».

