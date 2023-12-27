Продюсер «Елок 10» решил оставить сцены с Киркоровым
Продюсер и сценарист десятой части новогодней комедии «Елки» Евгений Кулик заявил, что не намерен удалять сцены с участием певца Филиппа Киркорова на фоне скандала вокруг вечеринки в клубе «Мутабор».
Кулик заявил, что команда фильма даже не думала о том, чтобы удалять кого-то из картины. Продюсер возмутился ситуацией вокруг музыканта.
«Травля - это всегда плохо», - заявил создатель «Елок» в беседе с изданием «Абзац».
Киркоров участвовал в скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Артист принес извинения и заявил, что «зашел не в ту дверь».
По данным СМИ, исполнителя уберут из новогодних телепрограмм. Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» решили переснять сцены с участием Киркорова.
В среду стало известно, что официальный сайт Киркорова заблокирован, напоминает «Радиоточка НСН».
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