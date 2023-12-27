Продюсер «Елок 10» решил оставить сцены с Киркоровым

Кулик заявил, что команда фильма даже не думала о том, чтобы удалять кого-то из картины. Продюсер возмутился ситуацией вокруг музыканта.

«Травля - это всегда плохо», - заявил создатель «Елок» в беседе с изданием «Абзац».

Киркоров участвовал в скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Артист принес извинения и заявил, что «зашел не в ту дверь».

По данным СМИ, исполнителя уберут из новогодних телепрограмм. Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» решили переснять сцены с участием Киркорова.

В среду стало известно, что официальный сайт Киркорова заблокирован, напоминает «Радиоточка НСН».

