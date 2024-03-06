Приквел «Теории Большого взрыва» выйдет на телеэкраны в США осенью

Речь в нём пойдет о старшем брате Шелдона Купера Джорджи. Сюжет построен на перипетиях жизни Джоржи и его невесты Мэнди в Техасе.

Главные роли исполнят Монтана Джордан и Эмили Осмент. Работа над сериалом началась ещё в январе.

Предположительно он выйдет на телеэкраны осенью этого года.

Ранее в США снимут мультсериал по киносаге «Сумерки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

