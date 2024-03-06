Приквел «Теории Большого взрыва» выйдет на телеэкраны в США осенью
6 марта 202419:26
Приквел «Теории Большого взрыва» выпустит телеканал CBS, сообщает The Hollywood Reporter.
Речь в нём пойдет о старшем брате Шелдона Купера Джорджи. Сюжет построен на перипетиях жизни Джоржи и его невесты Мэнди в Техасе.
Главные роли исполнят Монтана Джордан и Эмили Осмент. Работа над сериалом началась ещё в январе.
Предположительно он выйдет на телеэкраны осенью этого года.
Ранее в США снимут мультсериал по киносаге «Сумерки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru