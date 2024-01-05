«Преступление и наказание» назвали самым ожидаемым российским сериалом

Самым ожидаемым отечественным сериалом в 2024 году стал «Преступление и наказание», пишет «Комсомольская правда».

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Лента режиссера Владимира Мирзоева стала современной адаптацией романа Федора Достоевского. Создатели обещали придерживаться стиля культового художественного произведения. Федора Раскольникова сыграет Иван Янковский.

На втором месте оказался сериал «Постучитесь в мою дверь». Российская адаптация турецкого оригинала подробнее раскроет образы второстепенных героев.

На третьей строчке расположился фантастический сериал «Этерна». Действие ленты происходит в вымышленном мире и затрагивает вопросы чести и совести, предательства и славы.

Как сообщает «Радиоточка НСН», фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного заработал миллиард рублей за первые четыре дня показа в кинотеатрах.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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