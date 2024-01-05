«Преступление и наказание» назвали самым ожидаемым российским сериалом
Самым ожидаемым отечественным сериалом в 2024 году стал «Преступление и наказание», пишет «Комсомольская правда».
Лента режиссера Владимира Мирзоева стала современной адаптацией романа Федора Достоевского. Создатели обещали придерживаться стиля культового художественного произведения. Федора Раскольникова сыграет Иван Янковский.
На втором месте оказался сериал «Постучитесь в мою дверь». Российская адаптация турецкого оригинала подробнее раскроет образы второстепенных героев.
На третьей строчке расположился фантастический сериал «Этерна». Действие ленты происходит в вымышленном мире и затрагивает вопросы чести и совести, предательства и славы.
Как сообщает «Радиоточка НСН», фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного заработал миллиард рублей за первые четыре дня показа в кинотеатрах.
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