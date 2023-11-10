Премьеры «Блейда» и «Дэдпула» перенесли после завершения забастовки актеров
Дата выхода ряда голливудских блокбастеров поменялась после завершения забастовки актеров, сообщило 10 ноября агентство Reuters.
По информации СМИ, «Дэдпул 3» стартует в прокате в конце июля 2024 года. Первоначально выход был запланирован на начало мая.
Перезапуск серии «Блейд» произойдет в ноябре 2025 года вместо февраля. В это же время в прокат выйдет «Капитан Америка: Дивный новый мир».
Отмечается, что голливудские студии смогли составить обновленный график премьер после заключения соглашения с актерами. Бастующие добились повышения минимальных зарплат и защиты от угроз со стороны искусственного интеллекта.
В сентябре роста минимальной заработной платы добились сценаристы. Они бастовали с конца мая, напоминает «Радиоточка НСН».
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