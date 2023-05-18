Представлен дебютный трейлер новой части Mortal Kombat
18 мая 202322:59
Компания WB Games совместно с NetherRealm опубликовала первый трейлер новой части популярного файтинга Mortal Kombat. Ролик доступен на YouTube.
Игра получила название Mortal Kombat 1. Сюжет нового файтинга продолжает предыдущую часть.
В игре появятся Лю Канг, Скорпион, Саб-Зиро, Кун Лао, Китана и другие персонажи вселенной MK. Релиз запланирован на 19 сентября 2023 года.
Компания Microsoft приостановила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox в России, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru