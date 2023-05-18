Представлен дебютный трейлер новой части Mortal Kombat

Компания WB Games совместно с NetherRealm опубликовала первый трейлер новой части популярного файтинга Mortal Kombat. Ролик доступен на YouTube.

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Игра получила название Mortal Kombat 1. Сюжет нового файтинга продолжает предыдущую часть.

В игре появятся Лю Канг, Скорпион, Саб-Зиро, Кун Лао, Китана и другие персонажи вселенной MK. Релиз запланирован на 19 сентября 2023 года.

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