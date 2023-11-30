Представители 92 стран приняли участие в Форуме объединенных культур в Петербурге

Представители 92 стран приняли участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Об этом сообщила пресс-служба форума.

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Отмечается, что всего мероприятия деловой программы форума посетили свыше 1,3 тысячи участников. Указывается, что на форуме участвовали спикеры, в частности, из Австралии, стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки.

Так, за три дня на площадках форума прошло 32 мероприятия деловой программы.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 ноября по 2 декабря пройдет Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Саммит станет главным событием в сфере моды в 2023 году. Участниками саммита станут свыше 220 представителей из более чем 60 стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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