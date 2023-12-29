Представитель Кашпировского подтвердил возвращение гипнотизера на телевидение

Анатолий Кашпировский принял участие в телепередаче Андрея Малахова «Песни от всей души», сказал НСН представитель знаменитого гипнотизера.

Известный гипнотизер Анатолий Кашпировский поучаствовал в программе «Песни от всей души», а также занимается литературным трудом, рассказал НСН директор гипнотизера.

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Ранее портал «Абзац» сообщил, что Кашпировский вновь вернется на российское телевидение. Представитель Кашпировского подтвердил эту информацию.

«Анатолий Михайлович действительно снялся у Андрея Малахова в программе “Песни от всей души” и рассказал, какие песни ему нравятся. Точная дата выхода программы пока неизвестна, но, предположительно, это произойдет в дни новогодних праздников», — сказал собеседник НСН.

По его словам, сейчас гипнотизер занимается литературным трудом.

«Анатолий Михайлович пишет две книги. Надеюсь, что они выйдут к его 85-летнему юбилею», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны спустя год.

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ФОТО: РИА Новости
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