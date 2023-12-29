Представитель Кашпировского подтвердил возвращение гипнотизера на телевидение

Ранее портал «Абзац» сообщил, что Кашпировский вновь вернется на российское телевидение. Представитель Кашпировского подтвердил эту информацию.

«Анатолий Михайлович действительно снялся у Андрея Малахова в программе “Песни от всей души” и рассказал, какие песни ему нравятся. Точная дата выхода программы пока неизвестна, но, предположительно, это произойдет в дни новогодних праздников», — сказал собеседник НСН.

По его словам, сейчас гипнотизер занимается литературным трудом.

«Анатолий Михайлович пишет две книги. Надеюсь, что они выйдут к его 85-летнему юбилею», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны спустя год.

