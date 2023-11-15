Полина Агуреева и Иван Ургант вместе сыграют в новом фильме
15 ноября 202313:42
Заслуженная артистка РФ, актриса Полина Агуреева приступила к съемкам в новой кинокартине, которая станет режиссерским дебютом журналиста и блогера Николая Солодникова, сообщает журнал «Сеанс».
Ни название ленты, ни её сюжет пока не раскрываются.
Известно лишь, что компанию Агуреевой составят шоумен Иван Ургант, а также актрисы Надежда Маркина и Алена Кучкова. Завершить съемки планируется до конца 2023 года.
Ранее Иван Ургант рассказал о желании получить звание заслуженного артиста России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ребенок попал в больницу после хоррор-квеста в Санкт-Петербурге
- Wildberries изменила порядок работы с клиентами после проверки Генпрокуратуры
- Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды
- В Воронеже гостям ресторана вручили повестки в военкомат
- На студии имени М. Горького сняли документальный фильм о Раисе Горбачевой
- Собянин заявил, что Москва досрочно выполнила план по набору контрактников
- СМИ: Московские полицейские подбросили коллегам тело мужчины
- СМИ: Евросоюз планирует ввести запрет на российские алмазы с 1 января
- Песков объяснил помилование осужденного по делу Политковской
- В Киеве снесли памятник Пушкину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru