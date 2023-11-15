Полина Агуреева и Иван Ургант вместе сыграют в новом фильме

Заслуженная артистка РФ, актриса Полина Агуреева приступила к съемкам в новой кинокартине, которая станет режиссерским дебютом журналиста и блогера Николая Солодникова, сообщает журнал «Сеанс».

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Ни название ленты, ни её сюжет пока не раскрываются.

Известно лишь, что компанию Агуреевой составят шоумен Иван Ургант, а также актрисы Надежда Маркина и Алена Кучкова. Завершить съемки планируется до конца 2023 года.

Ранее Иван Ургант рассказал о желании получить звание заслуженного артиста России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Иван Ургант / Telegram
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