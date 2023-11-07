«Похохотать от души!»: Комедийный хоррор «Барбенгеймер» покорит молодежь
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что фильм-пародия не соберет сотни миллионов в прокате, но может получиться смешным.
Пародия на кассовые фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не станет чемпионом проката, но заинтересует зрителей, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
Продюсер Чарлз Бэнд, известный по работе над малобюджетными комедийными хоррорами, заявил о планах снять черную комедию «Барбенгеймер», сообщает The Hollywood Reporter. Картина расскажет историю про куклу-ученого, которая пытается изобрести ядерную бомбу. Шнейдеров рассказал, чего ждет от такого скрещивания.
«Традиция фильмов-пародий началась еще с братьев Цукеров, с фильмов «Аэроплан», «Голый пистолет». Потом ее очень успешно продолжили братья Уайансы со своим «Очень страшным кино». Это традиция, берутся самые популярные кассовые фильмы и делаются пародии. Поэтому идея скрестить «Барби» с «Оппенгеймером» понятна. Конечно, эта чертова политкорректность может не допустить такого юмора, который был у Цукеров и Уайансов. Но, конечно, зрители будут смотреть. Этот фильм не станет чемпионом проката, не соберет сотни миллионов, но это такой мейнстрим для души. Как говорит молодежь, чисто поржать – сходить в кино, отдохнуть, похохотать, уйти и забыть», - объяснил он.
По словам Шнейдерова, в России со съемками фильмов ужасов не задалось исторически.
«Что касается жанра ужасов в нашей стране, если сравнивать с «Молчанием ягнят», фильмы такого уровня у нас не снимают. Если сравнивать с «Пилой», тоже нет. Фильмы ужасов – это не очень наша сфера, не в традициях русского кино и не для российской аудитории. На российской почве этот жанр не очень прижился», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее в Минкультуры отвергли идею «принудительно лицензировать» голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», завезя их копии в Россию по параллельному импорту. По словам замминистра культуры Андрея Малышева, эти картины не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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