«Победа добра!»: Рената Литвинова об окончании забастовки сценаристов Голливуда

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова назвала победой добра над злом завершение забастовки Гильдии сценаристов Голливуда. Об этом она высказалась в Telegram-канале.

Она отметила, что сценаристы являются самой зависимой профессией в кино после актеров.

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Ранее Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, которая длилась 148 дней. Решение принято по результатам голосования руководства WGA, но предварительное соглашение сценаристов еще должно быть ратифицировано. Об этом сообщило издание РБК. Профсоюзы требовали повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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