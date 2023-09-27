«Победа добра!»: Рената Литвинова об окончании забастовки сценаристов Голливуда
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова назвала победой добра над злом завершение забастовки Гильдии сценаристов Голливуда. Об этом она высказалась в Telegram-канале.
Она отметила, что сценаристы являются самой зависимой профессией в кино после актеров.
Ранее Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, которая длилась 148 дней. Решение принято по результатам голосования руководства WGA, но предварительное соглашение сценаристов еще должно быть ратифицировано. Об этом сообщило издание РБК. Профсоюзы требовали повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru