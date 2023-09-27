«Победа добра!»: Рената Литвинова об окончании забастовки сценаристов Голливуда

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова назвала победой добра над злом завершение забастовки Гильдии сценаристов Голливуда. Об этом она высказалась в Telegram-канале.

Она отметила, что сценаристы являются самой зависимой профессией в кино после актеров.