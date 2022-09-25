Пиотровский будет директором Эрмитажа еще три года
25 сентября 202210:36
Михаил Пиотровский переназначен директором Государственного Эрмитажа, его полномочия продлены еще на три года.
Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в воскресенье на сайте правительства РФ
Отмечается, что Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года.
Президент Росси Владимир Путин в сентябре предлагал создать в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковской галереи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru