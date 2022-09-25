Пиотровский будет директором Эрмитажа еще три года

Михаил Пиотровский переназначен директором Государственного Эрмитажа, его полномочия продлены еще на три года.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в воскресенье на сайте правительства РФ

Отмечается, что Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года.

Президент Росси Владимир Путин в сентябре предлагал создать в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковской галереи.

