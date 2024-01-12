Певец Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» артистов

«Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», — отметил музыкант.

По словам Антонова, артисты могут выглядеть «как хотят, но они должны быть одеты».

При этом певец отметил, что ущемлять исполнителей за выбор той или иной одежды — неправильный подход. Как напомнил Антонов, во времена СССР артистам могли запрещать определенные предметы гардероба. Музыкант подчеркнул, что он против подобных ограничений, пишет «Свободная пресса».

Ранее блогер Анастасия Ивлеева провела в Москве «голую вечеринку», которую посетили многие российские знаменитости, выбравшие откровенные наряды в соответствии с дресс-кодом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

