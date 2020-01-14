Певец Эйвазов опроверг отказ петь с армянкой из-за политики

Муж певицы Анны Нетребко, азербайджанский певец Юсиф Эйвазов призвал не поддаваться на провокации в связи с появлением в СМИ информации о том, что он якобы отказался петь в дуэте с армянкой Рузан Манташьян 7 февраля на Дрезденском оперном балу по политическим мотивам.

Об этом, в частности, писал сайт Forumopera.com, обращает внимание телеканал РЕН ТВ.

В «Инстаграме» Эйвазова появилось заявление, в котором сказано, что политические взгляды певца никогда не затрагивают его профессию и коллег по сцене.

«Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре», - написал он.

Там же приводится заявление представителей организатора. В SemperOperaball утверждают, что оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление 7 февраля, но допускается, что возникло недопонимание с менеджерами Манташьян.

