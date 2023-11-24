Песня сахалинки претендует на победу в конкурсе Всемирного фестиваля молодежи

Жительница Сахалина Екатерина Счастливая стала единственной представительницей Дальнего Востока на песенном конкурсе волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, пишет «Комсомольская правда».

Сейчас в социальной сети «ВКонтакте» проходит второй этап конкурса, за участников могут проголосовать обычные слушатели, народное жюри.

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Ранее стало известно, что мультфильм «Добро пожаловать в Саратов» художника-аниматора Сергея Посохина будет бороться за победу в международном конкурсе XVII Большого фестиваля мультфильмов. Так, работа попала в экспериментальную программу конкурса 18+. В этой же программе будут участвовать еще 19 мультфильмов. Итоги будут подведены 27 ноября. По сюжету мультфильма, заяц попадает в фантасмагорическую версию Саратова. Он пробегает по центру, населенному монстрами, в тщетной попытке покинуть город, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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