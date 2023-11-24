Песня сахалинки претендует на победу в конкурсе Всемирного фестиваля молодежи
Жительница Сахалина Екатерина Счастливая стала единственной представительницей Дальнего Востока на песенном конкурсе волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, пишет «Комсомольская правда».
Сейчас в социальной сети «ВКонтакте» проходит второй этап конкурса, за участников могут проголосовать обычные слушатели, народное жюри.
Ранее стало известно, что мультфильм «Добро пожаловать в Саратов» художника-аниматора Сергея Посохина будет бороться за победу в международном конкурсе XVII Большого фестиваля мультфильмов. Так, работа попала в экспериментальную программу конкурса 18+. В этой же программе будут участвовать еще 19 мультфильмов. Итоги будут подведены 27 ноября. По сюжету мультфильма, заяц попадает в фантасмагорическую версию Саратова. Он пробегает по центру, населенному монстрами, в тщетной попытке покинуть город, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песня сахалинки претендует на победу в конкурсе Всемирного фестиваля молодежи
- На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6
- Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
- На экс-депутата Заксобрания Красноярского края завели дело о мошенничестве
- МЧС предложило предоставлять пострадавшим от ЧС оплачиваемый выходной
- Над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ
- На электроподстанции на юго-востоке Москвы загорелся трансформатор
- В американском штате Нью-Джерси приостановили исполнение закона о российских санкциях
- Исследование: большинство россиян ежедневно слушают музыку
- В Эстонии заявили, что не спешат закрывать КПП на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru