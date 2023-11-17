Песков: система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях с Путиным
Система руководства Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что назначение главы Большого театра не входит в компетенцию президента. Решений по этому вопросу нет, уточнил Песков.
По его словам, президент на полях Петербургского культурного форума не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым и директором Большого театра Владимиром Уриным.
По данным СМИ, Гергиев будет совмещать должность генерального директора и художественного руководителя Большого и Мариинского театров, передает «Радиоточка НСН».
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