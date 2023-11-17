Песков: система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях с Путиным

Представитель Кремля напомнил, что назначение главы Большого театра не входит в компетенцию президента. Решений по этому вопросу нет, уточнил Песков.

По его словам, президент на полях Петербургского культурного форума не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым и директором Большого театра Владимиром Уриным.

По данным СМИ, Гергиев будет совмещать должность генерального директора и художественного руководителя Большого и Мариинского театров, передает «Радиоточка НСН».

