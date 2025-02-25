«Первый канал» вырезал из концерта песни «Русские» и «Небо славян»

Их не оказалось в записи концерта, который транслировался утром. «Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью. Позор вам, 1 канал», — заявила Юта.

В «Первом канале» заявили, что это связано с рабочим моментом, сообщает «Царьград».

Ранее Шаман представил свою версию песни Константина Кинчева из группы «Алиса» «Небо славян», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

