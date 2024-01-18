Peacock покажет расширенные версии эпизодов сериала «Офис»
Канал Peacock 22 января покажет расширенные эпизоды из седьмого сезона сериала «Офис».
Отмечается, что ранее эти специальные сцены нигде не публиковались. Именно в седьмой сезон «Офиса» входят заключительные эпизоды со Стивом Кэреллом в роли Майкла Скотта, в этом сезоне также появляются Уилл Феррелл, Джим Кэрри и Рей Романо.
Обычно серии «Офиса» шли по 22 минуты, однако длительность расширенных серий - почти полчаса, а некоторые даже достигают 45 минут. Новые сцены получат эпизоды «Рождество со вкусом», «Гаражная распродажа», «Уровень тревоги: Полночь», «Прощай, Майкл», «Последние „Данди“ Майкла», «Поисковый комитет».
Ранее стало известно, что перезапуск ситкома «Офис» отменили, напоминает «Радиоточка НСН». Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что сюжетная линия ситкома завершена и не нуждается в продолжении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru