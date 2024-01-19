Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry
Падчерица шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе впервые снялась в кино и сыграла роль в фильме Tendaberry. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Картину представят на кинофестивале Sundance. Режиссером ленты и автором сценария выступила Хейли Элизабет Андерсон. Главная героиня фильма — 23-летняя Дакота, парень которой вернулся на Украину, чтобы ухаживать за отцом, и девушке приходится учиться самостоятельной жизни в Нью-Йорке.
Эрика Кикнадзе — дочь супруги Урганта, Натальи Кикнадзе, от первого брака. Девушка живет в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем сам Иван Ургант, отвечая на вопрос о творческих проектах и занятиях в беседе с НСН, призвал следить за ним в социальных сетях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru