Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry

Картину представят на кинофестивале Sundance. Режиссером ленты и автором сценария выступила Хейли Элизабет Андерсон. Главная героиня фильма — 23-летняя Дакота, парень которой вернулся на Украину, чтобы ухаживать за отцом, и девушке приходится учиться самостоятельной жизни в Нью-Йорке.

Эрика Кикнадзе — дочь супруги Урганта, Натальи Кикнадзе, от первого брака. Девушка живет в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем сам Иван Ургант, отвечая на вопрос о творческих проектах и занятиях в беседе с НСН, призвал следить за ним в социальных сетях.