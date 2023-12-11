«От Шакиры до Барби»: Google назвала главные запросы года
Компания Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов в 2023 году.
В Топ-3 музыкантов вошли Шакира, кантри-исполнитель Джейсон Олдин и Джо Джонас. В числе самых запрашиваемых песен «Bones» группы «Imagine Dragons» и композиция японской группы «Yoasobi».
Больше всего кино-запросов касалось фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». В числе самых популярных новостных событий оказался конфликт между Израилем и Палестиной, гибель батискафа «Титан» и землетрясение в Турции.
Участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова ранее назвала на пресс-конференции НСН трех самых дорогих артистов, которых приглашают в России на новогодние корпоративы. В их числе оказались Филипп Киркоров, Сергей Шнуров и Григорий Лепс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru