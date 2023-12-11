«От Шакиры до Барби»: Google назвала главные запросы года

Компания Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов в 2023 году.

В Топ-3 музыкантов вошли Шакира, кантри-исполнитель Джейсон Олдин и Джо Джонас. В числе самых запрашиваемых песен «Bones» группы «Imagine Dragons» и композиция японской группы «Yoasobi».

«Киркоров, Шнуров и Лепс»: Перечислены самые дорогие артисты для корпоративов

Больше всего кино-запросов касалось фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». В числе самых популярных новостных событий оказался конфликт между Израилем и Палестиной, гибель батискафа «Титан» и землетрясение в Турции.

Участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова ранее назвала на пресс-конференции НСН трех самых дорогих артистов, которых приглашают в России на новогодние корпоративы. В их числе оказались Филипп Киркоров, Сергей Шнуров и Григорий Лепс.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / Warner Bros
ТЕГИ:GoogleМузыкаКино

Горячие новости

Все новости

партнеры