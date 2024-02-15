«От сериала к шоу»: «Яндекс Афиша» увеличила продажи билетов за год на 71%

«В прошедшем году спрос россиян на оффлайн-развлечения продолжил рост после замедления, начавшегося еще с пандемии. Значимо выросла концертная индустрия, появились новые форматы развлечений, например, выставки с элементами иммерсивности и диджитальности. Новую жизнь обретают мюзиклы и цирковые представления, бурно развивается стендап», - отметил директор по контенту и развитию бизнеса билетного оператора Энрико Мазавришвили.

По его словам, крупные экосистемы расширили присутствие на рынке, занимаясь теперь не только продажами билетов, но и организацией мероприятий и управлением концертными площадками. При этом в индустрии все больше развивают новые истории через разные форматы.

«Наш самый любимый пример – история "Короля и Шута", которая стала сериалом на "Кинопоиске", выставкой о панк-роке, а потом и симфоническим шоу», - подчеркнул Мазавришвили.

По данным «Яндекс Афиши», средний чек, который россияне готовы тратить на развлекательные мероприятия, составил 3268 руб. (на 21% больше, чем в 2022 году). Средний чек на билеты в кино почти не изменился, увеличившись с 721 до 734 рублей.

Исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская ранее говорила НСН, подводя итоги 2023 года, что средний чек на развлечения в Москве составил 4730 рублей. При этом москвичи обычно покупают по два билета.

