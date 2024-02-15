«От сериала к шоу»: «Яндекс Афиша» увеличила продажи билетов за год на 71%
«Яндекс Афиша» продала в 2023 17,6 млн билетов на концерты и другие развлекательные мероприятия, говорится в поступившем в НСН отчете «Яндекса» за четвертый квартал прошлого года.
Этот показатель на 71% превысил показатели 2022 года. Рост продаж в четвертом квартале составил 58%, за этот период было продано 5,7 млн билетов. Оборот прямых продаж билетного оператора на своих ресурсах составил в 2023 году 18,5 млрд рублей (на 121% больше, чем годом ранее). При этом компания Gfk называет «Яндекс Афишу» крупнейшим продавцом билетов в стране.
«В прошедшем году спрос россиян на оффлайн-развлечения продолжил рост после замедления, начавшегося еще с пандемии. Значимо выросла концертная индустрия, появились новые форматы развлечений, например, выставки с элементами иммерсивности и диджитальности. Новую жизнь обретают мюзиклы и цирковые представления, бурно развивается стендап», - отметил директор по контенту и развитию бизнеса билетного оператора Энрико Мазавришвили.
По его словам, крупные экосистемы расширили присутствие на рынке, занимаясь теперь не только продажами билетов, но и организацией мероприятий и управлением концертными площадками. При этом в индустрии все больше развивают новые истории через разные форматы.
«Наш самый любимый пример – история "Короля и Шута", которая стала сериалом на "Кинопоиске", выставкой о панк-роке, а потом и симфоническим шоу», - подчеркнул Мазавришвили.
По данным «Яндекс Афиши», средний чек, который россияне готовы тратить на развлекательные мероприятия, составил 3268 руб. (на 21% больше, чем в 2022 году). Средний чек на билеты в кино почти не изменился, увеличившись с 721 до 734 рублей.
Исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская ранее говорила НСН, подводя итоги 2023 года, что средний чек на развлечения в Москве составил 4730 рублей. При этом москвичи обычно покупают по два билета.
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