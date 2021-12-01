Организаторам концерта рэпера L’One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей

Организаторы концерта рэпера L’One в Москве могут получить штраф до 1 миллиона рублей за нарушение антиковидных мер. Об этом СМИ рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Отмечается, что нарушения на мероприятии были выявлены в ходе ежедневных проверок. На площадке находилось более 500 человек. По данным источника, зрители нарушили требования по соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты. Организаторов планируют вызвать в инспекцию.