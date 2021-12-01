Организаторам концерта рэпера L’One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей

Организаторы концерта рэпера L’One в Москве могут получить штраф до 1 миллиона рублей за нарушение антиковидных мер. Об этом СМИ рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Отмечается, что нарушения на мероприятии были выявлены в ходе ежедневных проверок. На площадке находилось более 500 человек. По данным источника, зрители нарушили требования по соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты. Организаторов планируют вызвать в инспекцию.

Суд признал законным штраф Дудю за интервью с Ивангаем и Моргенштерном

Романов добавил, что за данные нарушения им грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. При установлении факта причинения вреда здоровью людей, сумма санкции может увеличиться до 1 миллиона рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://www.instagram.com/l_one_mars/
ТЕГИ:НарушенияКоронавирусМоскваКонцертРэпер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры