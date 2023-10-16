Онлайн-фестиваль европейского кино пройдет в РФ в ноябре

Фестиваль европейского кино будет проведен в России с 1 по 15 ноября, объявили в представительстве Европейского союза в Москве. Мероприятие организуют в онлайн режиме.

В программе кинофорума будут представлены наиболее заметные за последние несколько лет фильмы производства стран ЕС. Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Открытие намечено на 26 октября на площадке кинотеатра «Иллюзион». Будет показана комедия «Рамона» испанского режиссёра Андреа Баньи. В общей сложности в программе фестиваля значится 21 фильм из Европы. Кроме того, будут показаны две картины совместного производства российских и европейских киностудий.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фестиваль европейского кино проводится в России под эгидой представительства ЕС уже более 15 лет. В дистанционном варианте он проходил до этого один раз - в 2021 году.

