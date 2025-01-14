Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли из-за пожаров в Калифорнии
Объявление номинантов на кинопремию «Оскар» перенесено на 23 января из-за пожаров в Калифорнии, сообщает Variety.
Первоначально имена претендентов планировалось назвать 17 января, однако из-за стихии было решено перенести мероприятие на 19 января.
Лесные пожары в Калифорнии обернулись огненным Апокалипсисом, добравшимся до Голливудских холмов и особняков звезд. Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, в числе эвакуировавшихся оказалось и российский актер Алексей Воробьёв, проживающий в Лос-Анджелесе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ
- Зеленский и Макрон обсудили размещение войск Запада на Украине
- Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли из-за пожаров в Калифорнии
- Вынесен первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения
- СМИ: Обломки БПЛА упали рядом с Паралимпийской базой в Алексине
- Журналистка Панченко: Пожары в США помогут сотням украинцев покинуть страну
- Кадыров обнародовал кадры зачистки территории от ВСУ
- Байден: США создали угрозу ядерной конфронтации с Россией
- Матвиенко заявила об обеспокоенности Москвы из-за заявлений Трампа о Гренландии
- Богомаз: Киев пытался нанести комбинированный ракетный удар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru