Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Объявление номинантов на кинопремию «Оскар» перенесено на 23 января из-за пожаров в Калифорнии, сообщает Variety.

Пентагон направил в Калифорнию для тушения пожаров 10 вертолетов и 500 морпехов

Первоначально имена претендентов планировалось назвать 17 января, однако из-за стихии было решено перенести мероприятие на 19 января.

Лесные пожары в Калифорнии обернулись огненным Апокалипсисом, добравшимся до Голливудских холмов и особняков звезд. Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, в числе эвакуировавшихся оказалось и российский актер Алексей Воробьёв, проживающий в Лос-Анджелесе.

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:СШАЛесные ПожарыКинопремияОскар

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