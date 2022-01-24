Общество «Знание» определило первых победителей своей онлайн-викторины
Определились победители второго этапа интеллектуальной онлайн-викторины «Лига Знаний», это команда «Друзь и Гусь» из Москвы. Об этом рассказало российское общество «Знание».
Для участия в интеллектуальных соревнованиях зарегистрировалось 636 команд из 170 городов страны, среди них 89 команд из Москвы, 71 – из Санкт-Петербурга, 29 – из Уфы, 20 – из Саратова, 18 – из Владивостока, 15 – из Новосибирска. Вопросы викторины касались различных областей истории, географии, техники, искусства, культуры, спорта.
Отмечается, что в двадцатке фаворитов также команды из Петербурга, Ростова, Уссурийска, Тамбова и Саратовской области. Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль отметил, что викторина позволяет увлекательно и полезно провести время.
«Радует, что наша игра становится все более популярной, и число участников растет. На сегодняшний день в играх «Лиги Знаний» приняли участие более 25 тысяч человек», - рассказал Древаль.
Всего участникам предстоит игры за попадание в финал, а также за выступление в Гранд-финале. На последний этап попадут всего 10 команд, он пройдет в Москве. Участником викторины может стать любой человек старше 12 лет, отмечают организаторы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
326 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+0 / сут.
- Минздрав РФ одобрил клинические исследования вакцины от COVID-19 у детей
- СМИ: Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева
- Глава ДНР Пушилин: Американские Javelin уже в Донбассе
- Курс евро впервые с 20 июля поднялся выше 89 рублей
- СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
- В ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению
- В МИД Дании пригрозили РФ полной изоляцией при эскалации ситуации на Украине
- Сервис Spotify назвал самого популярного музыканта месяца
- В России падает госпитализация на фоне роста коронавируса
- Массовые мероприятия в храмах Москвы рекомендовали перевести в онлайн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru