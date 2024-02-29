Новый фильм про приключения Петрова и Васечкина запущен в производство

По её словам, режиссером проекта утвержден Владимир Алеников, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад.

«Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий», — подчеркнула Слащева.

Глава киностудии также не исключила вероятности перерастания истории о приключениях двух школьников в сериал.

Ранее композитор Александр Зацепин выступил против создания ремейка на фильм «Бриллиантовая рука», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

