Новый фильм про приключения Петрова и Васечкина запущен в производство

Новый фильм про приключения Петрова и Васечкина запущен в производство на киностудии имени Горького, заявила генеральный директор студии Юлиана Слащева, передает ТАСС.

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По её словам, режиссером проекта утвержден Владимир Алеников, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад.

«Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий», — подчеркнула Слащева.

Глава киностудии также не исключила вероятности перерастания истории о приключениях двух школьников в сериал.

Ранее композитор Александр Зацепин выступил против создания ремейка на фильм «Бриллиантовая рука», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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