Новый фильм про приключения Петрова и Васечкина запущен в производство
Новый фильм про приключения Петрова и Васечкина запущен в производство на киностудии имени Горького, заявила генеральный директор студии Юлиана Слащева, передает ТАСС.
По её словам, режиссером проекта утвержден Владимир Алеников, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад.
«Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий», — подчеркнула Слащева.
Глава киностудии также не исключила вероятности перерастания истории о приключениях двух школьников в сериал.
Ранее композитор Александр Зацепин выступил против создания ремейка на фильм «Бриллиантовая рука», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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